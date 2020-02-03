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تعليم

رئيس الجامعة يشهد فعاليات مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بأسبوع فتيات الجامعات المصرية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:40 م
رئيس الجامعة يشهد
رئيس الجامعة يشهد فعاليات مسابقة القرآن الكريم والأحاديث الن
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الفيوم - نبيل أبو السعود
 شهد  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم  فعاليات النشاط الثقافي بأسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم الذي تستضيفه جامعة الفيوم لأول مرة في الفترة من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٠ بمشاركة ٢٧ جامعة مصرية  بحضور مستشاري رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطالبات المشاركات بالمسابقة.

حيث تابع رئيس الجامعة مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تقام بكلية دار العلوم بالجامعة والتي أظهرت الفتيات فيها تميزا كبيرا وفهما واعيا لمعاني الآيات القرآنية والأحاديث.




ومن جانبه أثنى رئيس الجامعة على مستوى الفتيات كما وجه بضرورة الحرص على تعلم القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها فهما صحيحا.

وتشارك في المسابقة ٢١ جامعة، حيث تنقسم فعاليات النشاط الثقافي بين القرآن الكريم والأحاديث النبوية والقصة القصيرة والشعر والمراسل التليفزيوني ودوري المعلومات ومجلات الحائط.

يذكر أن فعاليات النشاط الثقافي تستمر لليوم الثاني على وسوف تستمر المسابقات إلى حين إعلان النتائج في حفل الختام.
رئيس الجامعة يشهد فعاليات مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بأسبوع فتيات الجامعات المصرية
رئيس الجامعة يشهد فعاليات مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بأسبوع فتيات الجامعات المصرية
رئيس الجامعة يشهد فعاليات مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بأسبوع فتيات الجامعات المصرية
رئيس الجامعة يشهد فعاليات مسابقة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بأسبوع فتيات الجامعات المصرية
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