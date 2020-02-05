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بين الناس

شوارع قرية شنباري في الجيزة غارقة بمياه الصرف الصحي.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أشرف حمدى على عبد الرؤوف من مواليد قرية شنبارى مركز أوسيم فى محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم وجود صرف صحى بالقرية مما تسبب فى غرق شوارع شنبارى بمياه الصرف فضلا عن تسربها أسفل المنازل مما أدى إلى ظهور التصدعات والتشققات بالجدران.

 ويقول فى رسالته: نحن سكان قرية شنبارى نعانى من غرق شوارع القرية بمياه الصرف الصحى التى تعمل على التسرب أسفل المنازل مما يؤدى إلى ظهور التصدعات والتشققات فضلا عن انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة .
   
للتواصل مع الشاكى : 01009851250

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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