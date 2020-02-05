الكلاب الضالة تحاصر شوارع حدائق أكتوبر بالجيزة

استغاث المواطن سمير محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى منطقة مشروع "247" بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، مما يؤدى لفزع الأطفال والسكان بالمنطقة بسبب نباح الكلاب المستمر، وجريهم وراء المارة فى الشارع باحثين عن طعام، فضلا عن القتال المستمر بين الكلاب مما سبب لنا الكثير من الخسائر فى الزرع.

ويقول فى شكواه: نباح الكلاب يسبب ذعر للأطفال خصوصا انتشارهم يوميا بجوار "مدرسة الكوثر" فى المدينة .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360