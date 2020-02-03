المزيد في الطريق.. انخفاض أسعار الخضراوات والأسماك والفاكهة في الأسواق

تراجعت أسعار معظم السلع خلال الأشهر الماضية في السوق المحلي الأمر الذي انعكس ايجابيا على حياة المواطن المصري، وجاءت نشرة أسعار المستهلكين الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتؤكد ذلك.





ووفقا لنشرة أسعار المستهلكين، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2.7% لشهر نوفمبر 2019 مقابل 15.6% لنفس الشهـر من العام السابق.





وانخفضت أسعار الخضراوات بنسبة 4.3% وفقا للنشرة الإحصائية بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 16.7%, والخيار 11.4% والفاصوليا بنسبة 39.6%.

وانخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 3.5% بسبـب انخفاض أسعـــار البرتقال 8.1%, و الموز بنسبة 7.4%.

وتراجعت أسعار الاسماك بنحو 1.8 % بسبـب انخفاض أسعـــار الاسماك الطازجة بنسبة 2.1%, والاسماك المجمدة 1.7%، وانخفاض أسعار اللحوم 1.7% بسبـب انخفاض أسعـــار اللحوم الطازجة بنسبة 3.7%.





وقال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي سينعكس إيجابيا على معدلات التضخم في مصر.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار السلع تراجعا خلال الفترة القادمة المستوردة ومحلية الصنع، حيث إن تراجع سعر الدولار سيؤدي إلى تراجع أسعار السلع المستوردة وكذلك مدخلات الإنتاج المحلي المستوردة أيضا.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع الأسعار سيستلزم إحكام الرقابة على الأسواق لمحاربة الاحتكار وزيادة العرض الذي يتطلب زيادة الإنتاج.





وفي السياق نفسه قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إنه منذ أغسطس الماضي هناك انخفاض تدريجي في أسعار السلع حتى وصل الانخفاض الى 15 و 20% من متوسط إجمالى الأسعار فى الأسواق.

وأضاف أيمن حسام الدين خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن أسعار الخضروات تزيد فى الأسعار وتقل على حسب موسم تلك الخضراوات وليس إلا.

وتابع مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن خلال الـ 6 شهور الماضيين لم يكن هناك زيادة أسعار فى أغلب السلع الموجودة فى الاسواق.

وأشار إلى أن ارتفاع ونزول أسعار الدولار يؤثر فى السلع المستوردة فقط، مضيفا أن العام الماضي كان هناك ارتفاع جنوني فى سعر الفول وهذا ليس بسبب سعر الدولار نهائيا ولكن كان السبب أن هناك موجة جفاف فى الجو بأستراليا أثرت على محاصيل الفول وهذه السلعة اعتمدت على زيادة سعر السلعة عالميا.

وأوضح أيمن حسام الدين، أن الدولار هو فقط أحد المؤشرات فى زيادة الأسعار وأن هناك مؤشرات أخرى لزيادة الأسعار مثل الأسعار العالمية للمنتجات وغيرها من المؤشرات.