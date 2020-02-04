AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:11 ص
nissan sunny
nissan sunny
Advertisements
اشرف عطية
شهدت  أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا  وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار  السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار  السيارات، ونقدم لكم اسعار نيسان اليوم في مصر.

أسعار السيارات

نيسان مصر
نيسان nissan

نيسان صني 2020
nissan sunny

nissan sunny تبدأ من 199.000 حتى 221.000 لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن nissan sunny"

نيسان سنترا 2020
nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 272.000 حتى 290.000 لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن نيسان سنترا"

sentra 2020
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر
nissan sentra 2020 تبدأ من 310.000 حتى 328.000 لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن نيسان سنترا"

جوك 2020
juke 2020 بسعر 355.000

نتيجة بحث الصور عن نيسان جوك"

قشقاي 2020
qashqai 2020 تبدأ من 365.000 حتى 461.000 لأعلى فئة

نتيجة بحث الصور عن نيسان قشقاي"

نيسان بيك اب 2020
nissan pickup 2020 تبدأ من 254.000 حتى 360.000 لأعلى فئة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اسعار نيسان Nissan من الوكيل بعد تخفيض سعر صني .. تفاصيل

أسعار نيسان Nissan الجديدة بعد التخفيض.. تفاصيل

بعد تراجع سعر الدولار..أسعار نيسان Nissan في مصر .. تفاصيل

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد تراجع الأسعار

قائمة أسعار نيسان nissan من الوكيل.. آخر تحديث لعام 2019

قائمة أسعار نيسان nissan اليوم في مصر بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

هل يشترط الاستنجاء عند كل وضوء

على أنغام المهرجانات.. شابان يلقيان مصرعهما لايف عبر فيسبوك

تكفير ذنب الغيبة والنميمة.. البحوث الإسلامية: ردد 12 كلمة لتمحو هذه المعصية

تعليق عدلي القيعي على فرصة كهربا المهدرة أمام الهلال السوداني في أفريقيا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات.. فيديو

مجدي عبدالعاطي: رفضنا إهداء دوري 2001 للأهلي.. والجماهير الحمراء كانت "مغطية الأسفلت" للاحتفال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار نيسان NISSAN اليوم في مصر بعد تراجع صني sunny 2020 .. صور

الأرز الصيني أبرزها.. حقيقة انتقال فيروس كورونا بالمنتجات المستوردة من الصين

تناوله يوميا ولن يصيبك فيروس كورونا أبدا