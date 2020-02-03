الأطباء: العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية غير قادرة على استقبال الأعداد الكبيرة من المرضى

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه توجد أزمة في استقبال حالات الطوارئ وغرف العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية، مضيفا أنها أصبحت غير قادرة على استقبال الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى.

وأكد الزيات في تصريحات لـ"صدي البلد" أن ذلك يأتي تباعا بسبب النقص الشديد في الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية وأسرة العناية المركزة.





وأوضح عضو المجلس، أن غرف العناية المركزة ليست عبارة عن سرير فقط، مضيفا أن بجانب الأسرة تحتاج إلى أجهزة مينتور وتنفس صناعي وأدوية ومحاليل، بالإضافة إلى طاقم طبي كامل من الأطباء والتمريض ذو الكفاءة والخبرة للتعامل مع تلك الحالات الحرجة.





وأشار إلى أن الطبيب يعاقب على كتابة روشتة علاجية للمريض يصرفها من الخارج.





وأضاف الزيات، أنه يجب عمل مجلس صحي قوي يستطيع إدارة تلك المستشفيات ويطورها ويستخدم كل إمكانياتها.