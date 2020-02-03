حمادة صدقي يكشف أسباب تعادل سموحة أمام مصر المقاصة بالدوري .. فيديو

قال حمادة صدقي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة، إن بداية مواجهته أمام مصر المقاصة التي أقيمت مساء اليوم في الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لم تكن على مستوى الحدث.





وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت" عقب المباراة: "كنا نريد الفوز وتحقيق الـ 3 نقاط، اللاعبون يفعلون كل شيء، ولكن بداية المباراة لم تكن على مستوى الحدث".





وأضاف: "فريق سموحة بدأ في تقديم أداء جيد ولكن هذا لا يكفي بدون تحقيق الفوز، عندما نتأخر في كل مباراة نحارب لكي ندرك التعادل، الأداء وحده لا يكفي، أنا تحدثت مع اللاعبين وهم أدوا مباراة جيدة وشجعتهم، التغييرات كانت بسبب ظروف المباراة، كنت أحاول صنع التوازن في الملعب".





واختتم: "فريق المقاصة جيد جدًا ولديه حلول كثيرة، ويغيب عنه التوفيق في مباريات كثيرة، بشكل عام كل منا كان يسعى للفوز".