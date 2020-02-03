على رأسهم أسرة ساويرس والشيخ صالح كامل.. نجوم المجتمع يشاركون في عزاء خالد بشارة

أقيم مساء اليوم عزاء خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة بكنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، وحرص عدد من قيادات شركة أوراسكوم وأصدقائه وأفراد أسرته علي الحضور لتقديم واجب العزاء.





وكان أول الحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس الذى حرص على تلقي العزاء بجانب أسرته، كما منعت أسرة الراحل خالد بشارة الصحفيين من الوجود في محيط الكنيسة.





وشارك ايضا، سميح ساويرس، ورئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف، والعامرى فاروق وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، والفنان هشام ماجد، والفنانة ريهام عبد الغفور، ومجدي الجلاد رئيس تحرير موقع مصراوى، والنائب محمد أبو حامد، عماد متعب لاعب النادى الأهلى والمنتخب السابق.





وحرص على المشاركة رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، و عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، وعدد من عائلة ساويرس، وأعضاء مجلس إدارة نادى الجونة الذى كان الراحل يرأسه، وجميع العاملين بشركات اوراسكوم وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين الذين كانت تربطهم بالراحل علاقات صداقة.









يذكر أن صلاة الجنازة على روح خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، أقيمت اليوم، بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من قيادات شركة أوراسكوم وعدد من أفراد أسرته.





يذكر أن المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم و رئيس نادي الجونة لقى حتفه صباح يوم الجمعة الماضي في حادث سير اليم اثر اصطدام سيارته بسيارة نقل أدت إلى انقلاب سيارته بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة.



