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رياضة

مدرب المقاصة: نفذنا تعليمات إيمونيكي.. وخبرات سموحة السبب في التعادل.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:51 م
جمال عمر
جمال عمر
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محمد رشاد
تحدث جمال عمر، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة عن مباراة سموحة التي أقيمت مساء اليوم.

وقاد جمال عمر فريق المقاصة بعد رحيل المدير الفني أحمد حسام (ميدو)، قبل تولي النيجيري إيمانويل إيمونيكي زمام الأمور، إذ أعلن مجلس إدارة المقاصة عن التعاقد معه مساء أمس.

وقال جمال عمر في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون سبورت" عقب المباراة: "نفذنا تعليمات إيمانويل، أدينا بشكل دفاعي ولعبنا على المرتدات، ولكن خبرة سموحة جعلتهم يتعادلون".

وتابع: "المباراتان السابقتان تمنحنا شعورا بأن المقاصة سيعود والثقة ستعود للاعبين ،اللاعبون يؤدون بشكل جيد وبداية من الدور الثاني سيرى الجميع المقاصة بشكله الجديد".
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