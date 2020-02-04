سباق السرعة.. بي إم دبليو M8 تتحدى فورد موستانج شيلبي GT500 ..فيديو

على الرغم من كونهما سيارات مختلفة تمامًا عن بعضها البعض، فإن ذلك لا يمنع بي إم دبليو M8 Competition من تحدي فورد موستانج شيلبي GT500.

تتميز بي إم دبليو M8 Competition بكونها سيارة رياضية فاخرة بشكل كبير وتوفر قيادة هادئة وراقية، بينما تأتي فورد موستانج شيلبي GT500 بطابع رياضي بحت يخلو نسبيًا من الفخامة وبمحرك كبير وضخم وشرس.





تحمل السيارة الألمانية محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.4 لتر ينتج قوة تبلغ 616 حصان بينما تحمل السيارة الأمريكية محرك V8 سوبرتشارج بسعة 5.2 لتر ينتج قوة تبلغ 760 حصان. على الورق تبدو موستانج شيلبي GT500 أقوى بكثير ولكن ماذا عن سباق التسارع؟.





شاهد الفيديو لمعرفة الفائز بين السيارتين.