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توك شو

بعد رحلة استغرقت 36 ساعة.. عائد من الصين يوجه رسالة للمصريين .. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:40 م
صورة من الطائرة
صورة من الطائرة
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محمد حليم قنديل
قال محمد بلال أحد المصريين العائدين من الصين، إن رحلة عودة المصريين من مدينة ووهان الصينية للقاهرة استغرقت 36 ساعة متواصلة.

وأضاف محمد بلال خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، ان هذا التأخير فى وقت الرحلة بسبب تعرضهم الفحوصات الطبية الشاملة والدقيقة والوقائية سواء فى الصين أو عند الوصول لمصر.

وتابع أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع العائدين من الصين قبل نزولهم من الطائرة.

ووجه محمد بلال، رسالة هامة للمصريين أن الذين عادوا من الصين ليسوا مصابين بفيروس كورونا ولكنهم قرروا العودة من الصين هربا منه وعلى المصريين أن يعرفوا هذا الأمر جيدا.

وأشار إلى أن، هناك شخصين مصريين لم يأتوا معهم وتم احتجازهم فى مطار ووهان بالصين نظرا لارتفاع درجة حرارتهما و الاشتباه فى إصابتهما بفيروس كورونا.
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