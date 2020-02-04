سامح عاشور يوضح تفاصيل الإشراف القضائي على انتخابات المحامين.. يناشد المرشحين الالتزام بآداب المحاماة.. ويعلن تفاصيل النادى الجديد فى القاهرة الجديدة ومهام أكاديمية المحاماة

سامح عاشور لـ المحامين :

نادي النقابة الرياضي مخطط له أن يكون ضمن الأفضل في مصر

البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها

مبنى أكاديمية المحاماة سيكون محاكاة واستلهام لمبنى كلية الحقوق بجامعة القاهرة

المحاماة لا تزدهر إلا في وجود الأمن والاستقرار





أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن نادي النقابة الرياضي والاجتماعي بالقاهرة الجديدة، مخطط له أن يكون ضمن الأفضل في مصر، لتوفير مكان يليق اجتماعيا بالمحامين.







وقال سامح عاشور، خلال احتفالية وضع حجر أساس النادي أمس، الاثنين، إن النقابة تسعى لاستعادة جميع الأراضي المسحوبة منها عام 2013 في عهد الإخوان، مثلها كجميع النقابات المهنية، تحت ذريعة أنها لم تخصص وفق المعايير السليمة للتخصيص، فاستعادت أرض القاهرة الجديدة، مضيفا: "لن تلهينا المعركة الانتخابية عن تنفيذ استحقاقات المحامين".





وعن أسعار عضوية النادي، أوضح: "حديث سابق لأوانه، وستحدد قيمتها لاحقا، ولكن نراعي في كافة مشروعات النقابة أن تدار بشكل استثماري يدر دخل لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".





وعن مبنى أكاديمية المحاماة، نوه نقيب المحامين إلى أنه سيكون محاكاة واستلهام لمبنى كلية الحقوق بجامعة القاهرة أول كلية حقوق بمصر، والاستفادة من مميزاته، واستبعاد سيئاته، متابعا أن الأكاديمية تهدف لتأهيل خريجي كليات الحقوق الراغبين في الانضمام للنقابة وفقا للقانون.







وأردف: "تجاوز الدراسة بالأكاديمية لمدة عامين والحصول على دبلومة شرط للقيد بجداول النقابة منذ العام المقبل، وذلك حتى يكون الخريج منها مؤهلا للعمل بالمحاماة، وحمل رسالتها العظيمة، كما ستضيف الأكاديمية قيمة للمحاماة".





وأوضح أن الأسلاف العظام أسسوا جمهورية المحاماة الأولى، وكان نقيب المحامين عبد العزيز باشا فهمي أول رئيس لمحمكة النقض عقب تأسيسها، والأكاديمية ستكون ذراع النقابة المهنية للعلو بشأن المحاماة كمؤسسة دستورية.





وشدد سامح عاشور على أن تنقية الجداول من غير المشتغلين، حفظت أموال المحامين لهم فقط مما أدى لزيادة المعاشات والعلاج، متسائلا: "هل كان يصح قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مع احترامي لكل الحرف ودورها، ولكن لا يصح أن يكون صاحبها طبيبا أو مهندسا أو محاميا؟".





وأكد أن مجلس النقابة قاتل من أجل الدفاع عن جداولها ولن يتم التراجع عن ما تحقق من مكتسبات، مطالبا المحامين بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم وجداول النقابة.







وأعرب عن ثقته في وعي المحامين، فالمعركة للدفاع عن النفس والمال وشرف المحاماة، متسائلا: "لو لم يقدم المحامين أدلة اشتغال، فكيف يميز بين المحامي وغير المشتغل".





في سياق متصل، قال سامح عاشور: "بصفتي نقيب المحامين أناشد جميع المرشحين وأنصارهم الالتزام بآداب الحوار وشرف الخصومة والكلمة، والالتزام بآداب المحاماة، وهذا الالتزام تمليه علينا المسئولية، حتى تكون صورة المحامين مشرفة أمام الرأي العام".





وأقر احترامه لجميع المرشحين على مقعد النقيب والعضوية، مستطردا: "لا يليق بالمحامي أن يستخدم لفظ معيب أو عبارة قبيحة، فهذا خارح دائزة الخصومة، ونقدم أنفسنا للمحامين بتاريخنا وإنجازتنا وتصورنا للمستقبل".





وعن التساؤلات حول الإشراف القضائي على الانتخابات، أوضح: "كل صندوق اقتراع يشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه وموظف من ذات الجهة التابعة له، والتصويت سيكون بحضور مندوبي المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع".







وكشف سامح عاشور أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانوني جوهري أو بسيط لذلك، منبها: "إيقاف الانتخابات لا يعني وجود هيئة أخرى بخلاف آخر مجلس نقابة منتخب لتديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاضي أو وزير بل المجلس المنتخب وفقا للقانون".





في سياق متصل، صرح سامح عاشور بأن نقابة المحامين ليست حزبا سياسيا، ولكن لها آراؤها ومسئولة عن دعم القضايا الوطنية والقومية، مضيفا: "ندعم الدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الذي يحدث في سيناء، ونحن أصحاب مصلحة مباشرة لعودة الأمن والاستقرار والتنمية لسيناء، فلا محاماة بدون أمن، وانظروا لحال المحاماة في العريش نتيجة للإرهاب، وحالها عقب ثورة 25 يناير، فالمحاماة لا تزدهر إلا في وجود الأمن والاستقرار".