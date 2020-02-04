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اقتصاد

قطاع الأعمال العام: التأمين الأصعب في الأنشطة الاقتصادية لأسباب دينية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:09 ص
توفيق
توفيق
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علياء فوزي

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،  أن قطاع التأمين يعتبر من أصعب الخدمات من حيث إقناع العملاء بأهميتها ، خاصة فى مصر ، بسبب العديد من المعتقدات الاجتماعية والدينية.

أوضح في تصريحات له، أن القطاع  يتطلب جهدًا أكبر من الشركات الرائدة فى هذا المجال - وأهمها مصر للتأمين - التى تعد صاحبة الريادة فى مجال توفير الخدمات التأمينية فى الاقتصاد مصرى، بل وبعض الدول العربية الشقيقة. كما كانت شركة مصر لتأمينات الحياة أحد أولى الشركات فى تقديم الخدمات التأمينية للأفراد. لتصبح الشركة القابضة للتأمين أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية فى مصر.  

و أكد الوزير أن أهم ما يميز الخدمات بصفة عامة والخدمات المالية بصفة خاصة، أنها تنتج فى نفس لحظة بيعها وشراءها، الأمر الذى يتطلب التوسع فى قنوات التواصل مع العملاء المستهدفين.

وذكر  أهمية التعاون مع المؤسسات المالية المصرفية التى تتمتع بشبكة متسعة مع الفروع فى مختلف المحافظات

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،  أن قطاع التأمين يعتبر من أصعب الخدمات من حيث إقناع العملاء بأهميتها ، خاصة فى مصر ، بسبب العديد من المعتقدات الاجتماعية والدينية.

أوضح في تصريحات له، أن القطاع  يتطلب جهدًا أكبر من الشركات الرائدة فى هذا المجال - وأهمها مصر للتأمين - التى تعد صاحبة الريادة فى مجال توفير الخدمات التأمينية فى الاقتصاد مصرى، بل وبعض الدول العربية الشقيقة. كما كانت شركة مصر لتأمينات الحياة أحد أولى الشركات فى تقديم الخدمات التأمينية للأفراد. لتصبح الشركة القابضة للتأمين أكبر مؤسسة مالية غير مصرفية فى مصر.  

و أكد الوزير أن أهم ما يميز الخدمات بصفة عامة والخدمات المالية بصفة خاصة، أنها تنتج فى نفس لحظة بيعها وشراءها، الأمر الذى يتطلب التوسع فى قنوات التواصل مع العملاء المستهدفين.

وذكر  أهمية التعاون مع المؤسسات المالية المصرفية التى تتمتع بشبكة متسعة مع الفروع فى مختلف المحافظات

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