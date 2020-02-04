نظر تجديد حبس سولافة مجدي فى اتهامها بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

تنظر اليوم النيابة العامة جلسة تجديد حبس المصورة الصحفية، سولافة مجدي، على ذمة التحقيقات التى تجري معها ، فى اتهامها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ، وحيازة منشورات.



