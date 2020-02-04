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حوادث

نظر تجديد حبس سولافة مجدي فى اتهامها بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:19 ص
نظر تجديد حبس سولافه
نظر تجديد حبس سولافه مجدي فى اتهامها بالانضمام للاخوان
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محمد عبد الله
تنظر اليوم النيابة العامة جلسة تجديد حبس المصورة الصحفية، سولافة مجدي، على ذمة التحقيقات التى تجري معها، فى اتهامها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهمة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
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