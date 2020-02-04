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حوادث

المالك الجديد للعقار يلتزم بعقد الإيجار.. النقض توضح الحالة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:08 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض فى أحد الطعون المقامة: "لماذا تسري ضوابط عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق في حق المالك الجديد؟".


وأوضحت محكمة النقض، أنه من المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص فى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يدل على أن عقود الإيجار الصادرة من المالك السابق، تسري فى حق المالك الجديد، ولو لم يكن لهذه العقود تاريخا ثابتا سابقا على انتقال الملكية إليه، وأن هذه العقود التى تسرى فى مواجهة المالك الجديد؛ هي تلك القائمة فى مواجهة المالك السابق، متى صدرت، صحيحة.
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