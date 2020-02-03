محمد صلاح يمازح أوريجي عبر إنستجرام

مازح النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، زميله ديفوك أوريجي عبر الحساب الشخصي للبلجيكي بموقع إنستجرام.





ونشر أوريجي أمس، صورة له من مباراة الأربعاء الماضي، أمام فريق وست هام في الدوري الإنجليزي.





وشارك أوريجي في تلك المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.





وكتب صلاح على صورة أوريجي مازحًا: "أخى، لقد لعبنا أمس أيضًا".





ويقصد اللاعب المصري بذلك مباراة ليفربول، السبت الماضي، أمام ساوثهامبتون في البريميرليج والتي حسمتها كتيبة يورجن كلوب برباعية نظيفة.





ولم يلعب أوريجي تلك المباراة، وظل على دكة البدلاء.