جواز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة.. النقض توضح حكم التعامل مع الحالة

شرحت محكمة النقض، فى أحد الطعون المقامة أمامها، "جواز التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة".
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1984 على أن " ..... يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز تقسيط الثمن متى طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ... " مفاده أنه يجوز للجهة الإدارية بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها متى تقدموا بطلبات شراء لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون