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حوادث

جواز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة.. النقض توضح حكم التعامل مع الحالة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:01 ص
محكمة النقض - أرشيفية
محكمة النقض - أرشيفية
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محمد عبدالله
شرحت محكمة النقض، فى أحد الطعون المقامة أمامها، "جواز التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة".

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر – بقضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة ‏‏1984 على أن " ..... يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة ‏ملكية خاصة إلى واضع اليد عليها قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك بالبيع بطريق الممارسة مع جواز ‏تقسيط الثمن متى طلب شرائها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ... " مفاده أنه يجوز للجهة ‏الإدارية بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها متى تقدموا بطلبات شراء ‏لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
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