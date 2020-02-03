أخبار الرياضة .. رد الهلال على بيان الأهلي .. رسالة مؤثرة من حكم مباراة ملعب الجوهرة.. الفيفا يفتح النار على الكاف

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

أشاد خالد الشيخ القائم بأعمال السفير السوداني في مصر بالبيان الذي أًصدره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب أحداث مباراة فريقه أمام الهلال السوداني بملعب الجوهرة في العاصم السودانية أم درمان.





أكد الحكم المغربي رضوان جيد أنه عاش "لحظات رعب" أثرت على أسرته كثيرا، خلال إدارته مباراة الهلال السوداني، والأهلي المصري، السبت الماضي، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وجه جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسالة قوية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بسبب الفساد.





تحاول إدارة الأهلي تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول بعد إحدي الدوريات التي لا يزال القيد مفتوح بها .





استخدمت تقنية VAR لأول مرة فى الملاعب المصرية خلال مواجهة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا الودية، المقامة حاليًا باستاد القاهرة، ويديرها الحكم الدولى أحمد الغندور، وحكم الفار محمود عاشور.







