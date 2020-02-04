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حوادث

نظر تجديد حبس إسلام مصدق فى اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:02 ص
حبس اسلام مصدق فى
حبس اسلام مصدق فى اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة
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محمد عبد الله
تنظر النيابة العامة جلسة تجديد حبس إسلام مصدق على ذمة التحقيقات التى تُجرى معها فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
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