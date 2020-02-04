نظر تجديد حبس إسلام مصدق فى اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة

تنظر النيابة العامة جلسة تجديد حبس إسلام مصدق على ذمة التحقيقات التى تُجرى معها فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.



