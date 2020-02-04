النواب يشكرون السيسي بعد التوجيه بسرعة تشغيل المصانع المتعثرة.. ويطالبون بخفض أسعار الغاز والكهرباء.. ووقف مؤقت للضرائب

استكمالا لمبادرة السيسى .. صناعة البرلمان تطالب الحكومة بسداد ديون المصانع المتعثرة

حسن السيد: الدولة بذلت جهودا كبيرا للنهوض بالمصانع المتعثرة

نواب: السيسي أنقذ الصناعة





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.





ووجه النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه الكبير بالصناعة وإيمانه بدورها في بناء الأمم، قائلًا: "أشكر الرئيس السيسي على ما فعله للصناعة، ولولا جهوده لما تمت أي توصات للنهوض بالقطاع".





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.





كما وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، إضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.





وعن هذا الأمر، أكد النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها ودعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة، يأتي استكمالًا للدور الكبير الذي يقوم به الرئيس للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنه هناك خطوات يجب على الحكومة اتباعها للنهوض بالمصانع المتعثرة.





وطالب أمين سر لجنة الصناعة، بالبرلمان، باتخاذ مجموعة من الإجراءات للنهوض بالقطاع الصناعي، على رأسها توفير البنية التحتية لقيام هذه المصانع مرة أخرى، وتوفير المناخ الملازم لاستعادة قوتها.





وأشار فوزي فتى إلى ضرورة تسهيل استخراج التراخيص وعدم المغالاة ، خاصة المناطق الصناعية الكبرى.





وشدد على ضرورة قيام الحكومة بسداد ديون المصصانع المتعثرة ، لاسيما وأن هناك كثير منها تعاني من مديونات تعطل عملها، مؤكدا الاستمراردعم البنك المركزي المصانع المتعثرة، وضرورة الاستمرار في تسوية مديونياتها مشيرا الى أن الاهتمام بمصنع متعثر وسداد ديونه، أفضل من إقامة مصنع جديد.





وطالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، الحكومة إعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها ودعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة.





وأكد النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ضرورة إعفاء المصانع المتعثرة من الضرائب لفترة محددة، حتى تستعيد قوتها في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالمصانع المتوقفة، لاسيما وأنها تمثل قوة للمنتج المحلي.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان إلى أن المصانع المتعثرة تسهم في تغذية السوق المحلي وخفض الأسعار، نتيجة وجود وفرة في المنتج، وبتوقف هذه المصانع، تكون هناك أزمة، مضيفًا بأن النهوض بـ المصانع المتعثرة يؤدي إلى جعل الميزان التجاري في صالح مصر، وجلب العملة الصعبة، من خلال التصدير.





وتحدث حسن السيد عن جهود الدولة في دعم المصانع المتعثرة، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته الدائمة بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة، إلى جانب جهود الحكومة، ممثلة في البنك المركزي، الذي وفر 100 مليار جنيها لـ تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار حنيه.





وقال النائب هاني النواصرة عضو مجلس النواب إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها ودعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة خطوة في غاية الإيجابية والأهمية لأن الحل الوحيد لنهضة مصر هي الصناعة أولا وأخيرا.

وأكد "النواصرة" فى تصريحات لـ"صدى البلد" هناك معوقات كثيرة تواجه قطاعي الصناعة الخاص والحكومي بسبب زيادة تكلفة الطاقة والغاز والبترول وأيضا ارتفاع الضرائب والتأمينات ما يدفع الشركات في بيع أصولها والبحث عن بيئة أخرى أقل تكلفه لاستمرار عجله العمل وهذه المعوقات لها رجع صدى سلبي بسبب توقف جزء كبير عن العمل وأيضا توقف العمالة.





وأشار "النائب" إلى إيجابية استجابة "السيسي" وقرار تشغيل المصانع و ضرورة إرتباط الحكومة والدولة بصناعة وتعاون قطاعي العمل الحكومي والخاص وسيساعد القرار اقتصاديا في توفير العمله الصعبه وتقليل نسب البطالة خصوصًا في القرى الصغيرة.