نظر تجديد حبس حسام الصياد في اتهامه بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون

تنظر النيابة العامة، جلسة تجديد حبس المصور الصحفي حسام الصياد ، على ذمة التحقيقات التى تجري معه، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ، وحيازة منشورات.



