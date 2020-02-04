AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نظر تجديد حبس حسام الصياد في اتهامه بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:53 ص
نظر تجديد حبس حسام
نظر تجديد حبس حسام الصياد
Advertisements
محمد عبدالله
تنظر النيابة العامة، جلسة تجديد حبس المصور الصحفي حسام الصياد، على ذمة التحقيقات التى تجري معه، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

ووجهت النيابة للمتهم، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس علاء عبد الفتاح لانضمامه لجماعة إرهابية

تجديد حبس المحامي محمد الباقر لانضمامه لجماعة إرهابية

حبس احمد محيي الدين 15 يومًا في الانضمام إلى جماعة ارهابية

ترشيحاتنا

إندبندنت تكشف حقيقة رحيل ثلاثي ليفربول وعلى رأسهم محمد صلاح

شاهد.. رسالة محمود عبد الرحيم جنش إلى نجم الأهلي المنتقل للصفاقسي

الأهلي يوضح حقيقة تجميد كهربا بسبب فرصة الهلال السوداني

أول تعليق من الهلال السوداني على بيان النادي الأهلي ..تفاصيل

مصر تنشئ أول طريق خرساني لسيارات النقل .. صور

مصادر لـ صدى البلد تكشف أزمة جديدة داخل الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس

أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح