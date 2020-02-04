الفلوس السبب.. الأطباء: حالات الطوارئ معرضة للموت لعدم استقبالها.. ويتم التعامل معها على نفقة الدولة في أول 48 ساعة.. ونحتاج إلى رفع ميزانية الصحة

الأطباء: حالات الطوارئ يتم التعامل معها على نفقة الدولة في أول 48 ساعة

الأطباء: العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية غير قادرة على استقبال الأعداد الكبيرة من المرضى





تعد الأعداد الكبيرة سببا في سوء تقديم الخدمة الطبية للمرضى، إضافة إلى نقص المستلزمات الطبية والأجهزة واعداد الأسرة الخاصة بالعناية المركزه التي تحتاج الي طاقم طبي مؤهل، بالإضافة إلى الأجهزة الخاصة، وفي حالات الطوارئ هناك قرار سابق لمجلس الوزراء ل يتم التعامل معها على نفقة الدولة في أول 48 ساعة.





قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء ، إنه توجد أزمة بين المصابين والمرضى والمستشفيات الحكومية والخاصة، مضيفا أن المريض، خاصة حالات الطوارئ معرضة للموت لعدم استقبالها.





وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض وجود قرار مجلس الوزراء لاستقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات الحكومية وأيضا الخاصة، باستقبال المريض وعمل الإجراءات اللازمة، خاصة في أول 48 ساعة.





وأوضح أمين الصندوق، أن المريض يعالج في المستشفيات الحكومية بالمجان، مشيرا إلى أنه يتم استدراجه تحت مسمى لائحة الاقتصادي لعام 1996، وجعله يتحمل مستهلكات من أدوية ومستلزمات وغيرها.





ولفت إلى أن المصابين بالحالات الطارئة التي لا تستطيع دفع تكلفة تأمين المستشفيات الخاصة لا تفكر في الدخول بها، لأنهم لم يستقبلوا المريض مهما كانت حالته خطرة، والخاص يعتبر ترفيها.





وأفاد أمين الصندوق، بأن الحل يندرج تحت بند رفع ميزانية الصحة وتطوير المستشفيات والمنظومة الصحية بأكملها، والنظر إلى الطاقم الطبي وحل الأزمات التي يواجهها.





وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن حالات الطوارئ يتم التعامل معها على نفقة الدولة فى أول ٤٨ ساعة حسب قرار رئيس الوزراء السابق سواء فى المستشفيات العامة أو الخاصة.





وأكد عضو المجلس، أن هذا القرار غير مفعل على أرض الواقع، وأضاف أن من يتحمل مسئولية وفاة المصاب المستشفى التي استقبلته.





وأفاد بأن علي حسب قرار رئيس الوزراء المستشفيات الحكومية كثير منها قادر على التعامل مع الحالات الطارئة.





وأشار إلى أن الحل في رفع ميزانية الصحة وتطوير المستشفيات والمنظومة الصحية بأكملها، والنظر إلى الطاقم الطبي وحل الأزمات التي يواجهها، ووقف الاعتداء على الأطباء.





وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه توجد أزمة في استقبال حالات الطوارئ وغرف العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية، مضيفا أنها أصبحت غير قادرة على استقبال الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى.





وأكد الزيات، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ذلك يأتي تباعا بسبب النقص الشديد في الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية وأسرة العناية المركزة.





وأوضح عضو المجلس، أن غرف العناية المركزة ليست عبارة عن سرير فقط، مضيفا أن بجانب الأسرة تحتاج إلى أجهزة مينتور وتنفس صناعي وأدوية ومحاليل، بالإضافة إلى طاقم طبي كامل من الأطباء والتمريض ذو الكفاءة والخبرة للتعامل مع تلك الحالات الحرجة.





وأشار إلى أن الطبيب يعاقب على كتابة روشتة علاجية للمريض يصرفها من الخارج.





ونوه إلى أنه يجب عمل مجلس صحي قوي يستطيع إدارة تلك المستشفيات ويطورها ويستخدم كل إمكانياتها.