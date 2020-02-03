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مصطفى بكري: ليبيا تنتظر عودة العمالة المصرية من أجل إعادة الإعمار ..فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:42 م
النائب البرلماني
النائب البرلماني مصطفى بكري
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محمود محسن
 أكد النائب البرلماني مصطفى بكري انني قمت بالذهاب إلى بني غازي ذهبت إلى بني غازي وتجولت بالشوارع، ورأيت المناطق كلها التي فجرتها هذه الجماعات الإرهابية، وذهبت إلى تمثال عبد الناصر الذي تم تفجيره، مؤكدا أن المشير خليفة حفتر أمر بإعادة بناء التمثال.

وأضاف بكري خلال وجوده ضيفا ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن التنظيمات الإرهابية كانت مسيطرة بشكل كبير على كل شئ  وحجم الدمار الذي خلفته كان كبير مشيرا إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نجح في إعادة الإستقرار للدولة الليبية  .

وتابع النائب البرلماني أن رئيس الوزراء الليبي يأمل في عودة العمالة المصرية والتجار ورجال الأعمال لكي يتعاونوا مع الليبيين في إعادة بناء ليبيا وسيكون هناك تنظيم من أجل إعادة وجود العمال المصريين .

وأشار النائب البرلماني أنه الأن بفضل الجيش الوطني الليبي جعل أغلب المناطق الليبية أن تعيش في الأمان والإستقرار مؤكدا أن عدد من المواطنين الليبيين يقدروا مصر والقيادة السياسية المصرية بشكل كبير.

وقال النائب البرلماني المواطنين الليبيون قالوا له خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا، "يا سعادتكم بالجيش المصري اللي لولاه كنتوا بقيتوا زينا".
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