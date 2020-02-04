مؤلفة "سيناريو وحوار": الكتابة محاولة للتعايش مع الواقع بعدة طرق.. فيديو

قالت أسماء علاء الدين، مؤلفة كتاب "سيناريو وحوار"، إن الكتابة محاولة للتعايش مع الواقع بعدة طرق، وتعبر عن حالة كل إنسان، مستطردة أن الكتابة عبارة عن صناعة المتعة بشكل خيالى مختلف عن الواقع ، شريطة التعبير عن فكرة معينة.





وأضافت أسماء علاء الدين خلال حوارها التليفزيونى في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية أن كتابها يتحدث عن نفسية المبدع عمومًا، ثم أثر العلاقات المؤذية، وهذه القضية مهمة جدًا، فى الوقت الراهن.



