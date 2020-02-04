مؤلفة "سيناريو وحوار": الكتابة محاولة للتعايش مع الواقع بعدة طرق.. فيديو

قالت أسماء علاء الدين، مؤلفة كتاب "سيناريو وحوار"، إن الكتابة محاولة للتعايش مع الواقع بعدة طرق، وتعبر عن حالة كل إنسان، مستطردة أن الكتابة عبارة عن صناعة المتعة بشكل خيالى مختلف عن الواقع ، شريطة التعبير عن فكرة معينة.
وأضافت أسماء علاء الدين خلال حوارها التليفزيونى في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية أن كتابها يتحدث عن نفسية المبدع عمومًا، ثم أثر العلاقات المؤذية، وهذه القضية مهمة جدًا، فى الوقت الراهن.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ظهر الأربعاء 22 يناير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس وذلك بحضور سبعة وزراء وبمشاركة 40 دولة، على أن يُختتم، اليوم الثلاثاء 4 من فبراير.
ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب.
ويضم المعرض في دورته الحالية 808 جناحات بزيادة 86 جناحا عن دورة العام الماضى ويشارك 900 دار نشر، مصرية وعربية وأجنبية، فضلا عن 99 وكيلا لدور النشر العالمية بزيادة 153 دار نشر عن دورة العام الماضى، من 38 دولة فيما يشارك في الفعاليات 3502 مشارك.