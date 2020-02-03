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محافظات

إعلان شروط الترشح لاختيار الأمهات المثاليات في الدقهلية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:50 م
لجنه اختيار الامهات
لجنه اختيار الامهات المثاليات
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همت الحسينى
عقد المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف وكيل وزارة التضامن بالدقهلية الاجتماع الأول للجنه اختيار الامهات المثاليات عن محافظه الدقهليه .

جاء ذلك بحضور اعضاء اللجنه نبيل الجمل عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة والدكتوره فرحه الشناوى مقرر المجلس القومى للمرأه بالدقهليه والشيخ محمد ابراهيم سليمان عن مديرية الأوقاف والدكتور محسن المقال مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالدقهليه والمهندس محمود اشرف ممثلا عن جمعيه رساله للاعمال الخيريه بالمنصوره وعنايات الشربيني رئيس مجلس اداره جمعيه تحسين الصحه النسائيه بطلخا والدكتور محمد صالح استاذ الصحه النفسيه بكليه تربيه جامعه المنصوره لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى محافظة الدقهلية طبقا للشروط والتى أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعى.

وأغلقت باب تلقى الطلبات بعد استقبال الطلبات طبقا لشروط الاختيار التى أعلنتها بناءً على توجيهات وزيرة التضامن وبلغ اجمالى المتقدمات 30 سيدة انطبقت الشروط على 14 منهما فيما سيتم اختيار 3 منهم وتصعيدهم للوزارة لاختيار الامهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وكانت الشروط طبقا لاعلان الوزارة قد جاءت بالنسبة للأم الطبيعية والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، سيكون معيار الاختيار هو مقدار عطاء الأم والسن لا يقل عن 50 عاما فى نهاية الشهر الماضي، والإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان" بحد أقصى خمسة أبناء وفقا لتوجيهات الوزيرة، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ ويستثنى الابن المعاق ذهنيا وغير قابل للتعليم.

وأشار الإعلان إلى المعايير المرجحة لاختيار الأم، وهي: تقدير اهمية التعليم للأبناء تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى والأم العاملة والمريض زوجها والأرملة والمطلقة والأم الأمية التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل وتعلمت ومن شجعت أبناءها على العمل الخاص أو إدارة أو تنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية والتى تحرص على المشاركة المجتمعية والتطوعية وذات النشاط البارز فى خدمة المجتمع والبيئة ومن استطاعت ان تدمج أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصه وسط المجتمع.

وأوضح الإعلان، انه بالنسبة للأم البديلة، فهى الأم للأسرة الكافلة لاطفال من المحرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع اطفالها الشرعيين او زوجة الاب التى قامت برعاية أبناء الزوج ويشترط أن يكون الابن البديل أو ابن الزوج قد حصل على مؤهل جامعى، وأن تكون تمكنت من المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة فى التعليم والصحة والمعاملة وإعطائهم من الاهتمام والحب والحنان بالقدر المناسب الذى اتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة كما تنطبق عليهم نفس الشروط والمعايير بالنسبة للأم الطبيعية.

كما اعلنت عن المعايير المرجحه لاختيار الأم البديلة وهى فترة الرعاية الأطول للابن البديل او ابن الزوج والأسرة الكافلة للابن البديل لديها اطفال شرعيين وفى حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب ابن الزوج وكذا تفضيل الأم الذى وصل ابنها البديل أو ابن الزوج الى درجة أعلى فى التعليم.

كما شملت المستندات المطلوبة تقديم إقرار قانونى من المرشحة بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن أو مديرياتها أو ادارة اجتماعية أو وحدة اجتماعية حاليا أو سابقا حتى الدرجة الرابعة وتقديم بحث اجتماعى قصصى يظهر ظروف الحالة تفصيلا وقيد عائلى للأسرة، للتأكد من صحة عدد الأبناء وجميع المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة بالاستمارة وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى للمرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة وصورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة وصورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومى لهم وصورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة وصورة قسيمة الطلاق بالنسبة للمطلقة وصورة من شهادة التأهيل للأم من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الابن من ذوى الاحتياجات الخاصة والشهادات المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.
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