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ملفات

نجوم متهمون فى قضايا مخلة.. مريم حسين فى قضية هتك العرض.. وجوهرة تحرض على الفسق والفجور .. وفيديو إباحي لـ شيما الحاج ومنى فاروق

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:01 ص
مريم حسين
مريم حسين
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أحمد إبراهيم
اتهام مريم حسين فى قضية هتك العرض 
تسريب فيديو إباحى لـ شيما الحاج ومنى فاروق
جوهرة تحرض على الفسق والفجور 
 
أثارت قضية هتك العرض المتهمة فيها الفنانة المغربية مريم حسين حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفني وهو الأمر الذي فتح ملف النجوم وقضايا غير الأخلاقية. 

نرصد أبرز الفنانين الذين اتهموا في قضايا غير أخلاقية. 

مريم حسين

كان مقطع فيديو تم تسريبه منذ عام لـ الفنانة المغربية مريم حسين تحتفل فيه بأعياد رأس السنة الميلادية مع مغني راب حيث تبادلا الرقصات معا، وتم تداول الفيديو بين المتابعين في الإمارات بشكل واسع، إلى أن وقع بين يدي الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الذي انتقدها بشدة ووصف اللقطات المسربة بـ الإباحية.

لم تصمت مريم حسين أمام هجوم صالح الجسمي عليها فحاولت الرد عليه لكن الأمر تطور إلى تبادل السباب والقذف ليجابه كل منهما الآخر بالتصريحات المسيئة.

شيما الحاج ومنى فاروق

وتعرضت الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج إلى هجوم شرس من قبل الجمهور وذلك بعد تسريب فيديو إباحى لهما مع مخرج شهير مما عرضهما إلى المساءلة القانونية وتم حبسهما وكان ذلك فى عام 2019 وتم الافراج عنهما فى نهاية العام الماضى. 

واجها كل منهما كثير من الانتقادات والهجوم الشرس بسبب الفيديو الذى تم تسريبه وبرغم من ذلك نادا البعض بضرورة نسيان الماضى والتعامل معهما بشكل طبيعى. 

سعد لمجرد

أما الفنان سعد لمجرد تعرض الى ازمة كبيرة حيث تم اتهامه بقضية اعتصاب فتاة فى فرنسا وذلك بعد أن تعدى على فتاة حسب أقوالها فى المحكمة الفرنسية و التى قررت حبسه وبعدها أفرجت عنه من قيده حتى الانتهاء من التحقيقات والمثير أن سعد لمجرد كرر هذه الواقعة ثلاث مرات على فترات متباعدة. 

دنيا بطمة 

تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة تريند جوجل بعد أزمتها الأخيرة المتورطة فيها بابتزاز وفضح الفنانين من خلال حساب على سناب شات يحمل اسم "حمزة مون بيبى".

وحققت السلطات الأمنية في المغرب مع الفنانة دنيا بطمة لسؤالها عن علاقتها بالحساب، وهل كانت تزود القائمين عليه بصور ومعلومات بهدف ابتزاز المشاهير أم لا، وتم التحفظ على هاتفها المحمول لفحصه والتأكد من علاقتها بالحساب.

ونشر موقع هسبريس المغربي، فيديو للحظة مغادرة دنيا مقر التحقيقات في الدار البيضاء، وسألها أحد الصحفيين المتواجدين خارج مقر التحقيقات "شنو صارت التحقيقات"، ولم يتلق منها أي إجابة.

كان موقع البوابة الأردني قد نشر قبل أيام بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لدنيا بطمة، ينفي استدعاءها من قِبل النيابة للتحقيق معها، وجاء فيه "ما أُشيع يعد من نوعية الممارسات التي لا ترقى للمهنية، الأخبار التي انتشرت لا تمت للحقيقة بصلة، دنيا لا تربطها أي علاقة بهذا الحساب، سواء من قريب أو من بعيد، ولم تتوصل بأي استدعاء من طرف الشرطة القضائية".

جوهرة

وكشفت مصادر أمنية أن الحكم الصادر ضد الراقصة جوهرة بتأييد حبسها عاما في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور حكم نهائي واجب النفاذ.

وأشارت المصادر إلى أنه فور تسلم قسم شرطة الجيزة صورة منسوخة من حكم جنح مستأنف الجيزة بالصيغة التنفيذية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليها من خلال إعداد عدة مأموريات من تنفيذ الأحكام بقسم شرطة الجيزة ومباحث الآداب بشرطة السياحة لتحديد الأماكن التي تتردد عليها الراقصة جوهرة وتعمل بها علاوة على مقر سكنها بدائرة قسم شرطة الدقي وأضافت المصادر إلى أن أي جهة أمنية تستدل على مكان الراقصة جوهرة ستتولى تنفيذ الحكم فورا وترحيلها لقسم شرطة الجيزة.

وقالت مصادر قانونية إن دفاع الراقصة جوهرة سيتقدم بطعن علي الحكم أمام محكمة النقض خلال ٦٠ يوما من صدور الحكم أو إيداع الحيثيات وأيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ الراقصة جوهرة سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
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