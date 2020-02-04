AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على جمس همر الجديدة بقوة ألف حصان.. فيديو وصور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تناقلت شائعات عودة همر منذ 2014 والآن ستعود العلامة الأيقونية أخيرا، هذه المرة تحت علامة جمس كسيارة بيك اب كهربائية، ونعرض لكم هنا كل ما نعرفه عن الموديل المثير.


نعلم أن همر الجديدة ستتعدى قوتها 1000 حصان بعزم دوران محوري 1,600 نيوتن. متر، مع تسارعها إلى 96 كم\س في 3.0 ثانية، أي أسرع من سيارات خارقة عديدة، كما ستكون البيك اب جاهزة لجميع أنواع التضاريس مع بنائها في مصنع Detroit-Hamtramck الأمريكي لجنرال موتورز بجوار كاديلاك اسكاليد الجديدة، وسيتم تدشينها رسميا في العشرين من مايو.


السؤال: "هل ستركز جمس على تقديم موديل يميل إلى كونه SUV جريئة أم بيك اب تقليدية أم شيء في المنتصف؟"، لا نعلم بعد، ولكن جمس وعدت مسبقا بتقديم خيار AT4 للتضاريس الوعرة في جميع موديلاتها، ما يعني أن همر قد تحصل على نسخة أكثر جراءة وقوة لاحقا.


الصورة التشويقية الوحيدة للسيارة كشفت عن شبك أمامي بستة شقوق وحروف "HUMMER" عليها، مع مصابيح أمامية LED مربعة وشعار جمس، مع مصابيح فريدة على غطاء المحرك والسقف.


جمس لم تكشف عن سعر هامر ولكن بإمكاننا التخمين.. ريفيان R1T بيك اب الكهربائية القادمة ستكلف حوالي 69,000 دولار (1.104.000 مليون جنيه)، بينما سيبدأ سعر تيسلا سايبرتراك من 40,000 دولار (640.000 ألف جنيه)، وبما أن جمس تعتبر نفسها "علامة البيك اب الفاخرة" الوحيدة في العالم، قد نرى سعرا قريبا من R1T، ربنما في حدود الـ 70,000 دولار (1.120.000 مليون جنيه).

تعرف على جمس همر الجديدة بقوة ألف حصان.. فيديو وصور
تعرف على جمس همر الجديدة بقوة ألف حصان.. فيديو وصور
تعرف على جمس همر الجديدة بقوة ألف حصان.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح سيارة MG6 الجديدة 2020 في مصر.. التفاصيل والأسعار

شاهد.. تسريب أول صورة لـ كيا سورينتو الجديدة كليا بدون تمويهات

في ظل تراجع المبيعات | لاند روفر ديسكفري land rover discovery في مصر بمحرك صغير

اخبار السيارات.. الصين تطرح سيارة كهربائية جديدة في مصر..هيونداي فيرنا verna 2020 تظهر في العالم .. أسعار هيونداي وشيفروليه

عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

أودي audi q7 2020 متاحة الآن في مصر.. سعر ومواصفات

ترشيحاتنا

مع دخول المدارس.. كيف تحمي الطفل من الإصابة بـ فيروس كورونا

قاتلة ابن اختها بالقليوبية: سمعته وحشة وكان بيهددنى.. ورمينا الجثة فى الشارع بعد ما خلصنا عليه

بعد رحيل نادية لطفي.. اتخذت موقفا سياسيا جريئا ضد الاجتياح الإسرئيلي لـ لبنان

أسرار في حياة صاحب العلم والإيمان الدكتور مصطفى محمود.. فيديو

رسميا.. بيراميدز يعلن عدم إذاعة مباراته أمام الأهلي

مرتضى منصور يعلن انسحابه من خوض انتخابات نقابة المحامين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رد فعل مؤثر لطفل بعد تلقيه هدية من والده الراحل في عيد ميلاده

شاهد الشكل المتوقع لـ ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 الجديدة.. صور

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة