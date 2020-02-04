تعرف على جمس همر الجديدة بقوة ألف حصان.. فيديو وصور

تناقلت شائعات عودة همر منذ 2014 والآن ستعود العلامة الأيقونية أخيرا، هذه المرة تحت علامة جمس كسيارة بيك اب كهربائية، ونعرض لكم هنا كل ما نعرفه عن الموديل المثير.





نعلم أن همر الجديدة ستتعدى قوتها 1000 حصان بعزم دوران محوري 1,600 نيوتن. متر، مع تسارعها إلى 96 كم\س في 3.0 ثانية، أي أسرع من سيارات خارقة عديدة، كما ستكون البيك اب جاهزة لجميع أنواع التضاريس مع بنائها في مصنع Detroit-Hamtramck الأمريكي لجنرال موتورز بجوار كاديلاك اسكاليد الجديدة، وسيتم تدشينها رسميا في العشرين من مايو.





السؤال: "هل ستركز جمس على تقديم موديل يميل إلى كونه SUV جريئة أم بيك اب تقليدية أم شيء في المنتصف؟"، لا نعلم بعد، ولكن جمس وعدت مسبقا بتقديم خيار AT4 للتضاريس الوعرة في جميع موديلاتها، ما يعني أن همر قد تحصل على نسخة أكثر جراءة وقوة لاحقا.





الصورة التشويقية الوحيدة للسيارة كشفت عن شبك أمامي بستة شقوق وحروف "HUMMER" عليها، مع مصابيح أمامية LED مربعة وشعار جمس، مع مصابيح فريدة على غطاء المحرك والسقف.





جمس لم تكشف عن سعر هامر ولكن بإمكاننا التخمين.. ريفيان R1T بيك اب الكهربائية القادمة ستكلف حوالي 69,000 دولار (1.104.000 مليون جنيه)، بينما سيبدأ سعر تيسلا سايبرتراك من 40,000 دولار (640.000 ألف جنيه)، وبما أن جمس تعتبر نفسها "علامة البيك اب الفاخرة" الوحيدة في العالم، قد نرى سعرا قريبا من R1T، ربنما في حدود الـ 70,000 دولار (1.120.000 مليون جنيه).