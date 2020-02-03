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اقتصاد

كيف تستورد سيارة من الخارج وماهي الرسوم..اعرف التفاصيل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:59 م
كيف تستورد سيارة
كيف تستورد سيارة من الخارج؟
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محمد يحيى

يقدم موقع صدي البلد الإخباري طرق استيراد السيارات من الخارج وفقا لدولة الاستيراد والرسوم المستحقة عليها وفئات الإعفاء الجمركي عليها.


ينبغي في البداية معرفة عدد من النقاط أبرزها منشأ " جهة الاستيراد" و طبيعة الاستخدام الخاصة بالسيارة المستوردة سواء كانت معدة للاستخدام الشخصي أو بغرض الاتجار بالإضافة لكون السيارة ذات موديل حديث " موديل 2020".


تنقسم السيارات المستوردة بحسب دول الاستيراد إلى بلدان ترتبط مع مصر باتفاق الإعفاء الجمركي أهمها دول الاتحاد الأوروبي  وبلدان من خارج الاتفاق.



أولا السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي:



يسري الإعفاء الجمركي على كافة السيارات بمختلف الأنواع والفئات لكافة المركبات المستوردة من أي دولة من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بنسبة 0% تخفيض جمركي  مع سريان الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الأخرى وهي كالآتي:



سيارات سعة الموتور من 1000 حتي أقل من 1600 سي سي، يتم سداد نحو 17%  من قيمتها  وهي عبارة عن "14% ضرائب قيمة مضافة و 3% رسوم تنمية إدارية  بالإضافة لـ1% سلعة جدول".



- سيارات سعة الموتور 1600 سي سي حتي أقل من 2000 سي سي فيتم سداد نحو 38%.



- سيارات سعة الموتور أكثر من 2000 سي سي فيتم دفع رسوم 61%من قيمتها.



ثانيا السيارات الواردة من دول آسيا "كوريا والصين واليابان"



- السيارات من سعة موتور 1000 حتي أقل من 1600 سي سي فيتم دفع رسوم جمركية بنسبة 40% بالإضافة لـ3% رسوم تنمية إدارية و14%
ضرائب قيمة مضافة  و 5% سلع جدول.



- السيارات ذات سعة موتور من 1600 حتى 2000 سي سي فإنه يتم تطبيق عليها رسوم تصل لـ 135% جمارك من قيمتها  بحيث تصل جملة الرسوم نحو 224% من قيمتها.


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