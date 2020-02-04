AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عالم الرياضة تعود بعد حصد 37 ميدالية بالبطولة العربية والفجيرة الدولية للتايكوندو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 12:00 ص
بعثة أكاديمية عالم
بعثة أكاديمية عالم الرياضة للتايكوندو
Advertisements
عبدالله هشام
وصلت بعثة أكاديمية عالم الرياضة للتايكوندو إلى القاهرة بعد المشاركة في البطولة العربية المفتوحة وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو والتي اقيمت في الفترة من ٢٨يناير الي ١ فبراير بإمارة الفجيرة  بالإمارات.

وحققت الاكاديمية نتائج كبيرة بالحصول علي المركز الأول في فئة الناشئين بالبطولة العربية المفتوحة للتايكوندو والمركز الثالث في الترتيب العام وشهدت البطولتين العربية والفجيرة  المفتوحة حصد  ٣٧ ميدالية متنوعة  جاءت كالتالي : ١٠ ميداليات ذهبية ومثلهم فضية و١٧ ميداليه  برونزية .
ويرأس البعثه دكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه الأولمبية المصريه و رئيس جهاز التايكوندو بعالم الرياضه.
 
و يقود الفريق فنيا كابتن علاء اسماعيل المدير الفني و المدربين مصطفي قريطم و كريم حازم شفيق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يوافق على صرف مليون و443 ألف جنيه مكافآت لـ6 اتحادات رياضية

فازت بـ 17 ميدالية بأمريكا.. بعثة منتخب مصر للإسكواش تعود للقاهرة

الرياضة النسائية المصرية 2019: إنجازات عربية وأفريقية وعالمية

محمد أسامة يتوج بذهبية التايكوندو في البطولة العربية المفتوحة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة .. رد الهلال على بيان الأهلي .. رسالة مؤثرة من حكم مباراة ملعب الجوهرة.. الفيفا يفتح النار على الكاف

الأهلي يوضح حقيقة تجميد كهربا بسبب فرصة الهلال السوداني

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس

رجل يذبح زوجته ويسير برأسها المقطوع في الشارع .. شاهد

بعد ارتفاع سعر الجنيه.. خبير اقتصادي يتوقع تراجع أسعار البنزين

مصادر لـ صدى البلد تكشف أزمة جديدة داخل الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس

أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح