عالم الرياضة تعود بعد حصد 37 ميدالية بالبطولة العربية والفجيرة الدولية للتايكوندو

وصلت بعثة أكاديمية عالم الرياضة للتايكوندو إلى القاهرة بعد المشاركة في البطولة العربية المفتوحة وبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو والتي اقيمت في الفترة من ٢٨يناير الي ١ فبراير بإمارة الفجيرة بالإمارات .





وحققت الاكاديمية نتائج كبيرة بالحصول علي المركز الأول في فئة الناشئين بالبطولة العربية المفتوحة للتايكوندو والمركز الثالث في الترتيب العام وشهدت البطولتين العربية والفجيرة المفتوحة حصد ٣٧ ميدالية متنوعة جاءت كالتالي : ١٠ ميداليات ذهبية ومثلهم فضية و١٧ ميداليه برونزية .

ويرأس البعثه دكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه الأولمبية المصريه و رئيس جهاز التايكوندو بعالم الرياضه.

و يقود الفريق فنيا كابتن علاء اسماعيل المدير الفني و المدربين مصطفي قريطم و كريم حازم شفيق