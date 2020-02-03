ارتقى إلى المركز العاشر.. نابولي يفوز على سامبدوريا 4-2 في الدوري الإيطالي

فاز نابولي على ضيفه سامبدوريا باربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء المقام خلال الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.





اركاديوز ميليك، افتتح مبكرا أهداف نابولي، في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، ثم أضاف إليف إلماس الهدف الثاني للفريق الجنوبي في الدقيقة 16 وأحرز دييغو ديم الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 83 بينما أحرز درايس ميرتينز الهدف الرابع في الدقيقة 93 بينما أحرز فابيو كوالياريلا و مانولو جابياديني هدفي سامبدوريا .





وتوقف رصيد سامبدوريا عند النقطة 20 إحتل بها المركز السادس عشر، بينما ارتفع رصيد نابولي للنقطة 30 احتل بها المركز العاشر.