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رياضة

تعليق عدلي القيعي على فرصة كهربا المهدرة أمام الهلال السوداني في أفريقيا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 01:45 ص
كهربا
كهربا
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محمد رشاد
علق عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي على فرصة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المهدرة فى مباراة الهلال السوداني  في أم درمان الأخيرة والتى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق تأهل على أثرها النادي الأهلي إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية .


وقال القيعى خلال تصريحاته عبر شاشة قناة الأهلى: "الفريق خاض المباراة فى أجواء عصيبة واللاعبون كانوا رجالا، والغريب أن هناك بعض الأشخاص يقيمون أداء اللاعبين فى ظل تلك الأجواء، ويتحدثون عن فرصة محمود كهربا المهدرة، لكن قبل أن تقيم ضع نفسك مكان كل لاعب فى تلك الظروف وأنظر ماذا سيحدث".


وأضاف مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء: "كرة القدم ليس لها مقاييس وأحيانًا تهدر فرصا سهلة وأحيانًا تحرز أهدافا فى غاية الصعوبة، وكهربا كان فى ذهنه مليون اعتبار عندما انفرد بمرمى حارس الهلال، والتقييم فى تلك الحالات غير عادل لأن الأمور لا تدار هكذا، ويجب علينا أن نتماسك وندعم لاعبين، خاصة أننا نمتلك فريقا قويا ومميزا ومديرا فنيا على أعلى مستوى ونحقق نتائج مبهرة فى الدورى وأفريقيا".
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