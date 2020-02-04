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توك شو

مصري من داخل الحجر الصحي: فخور ببلدي.. وإجراءات استقبالنا تمت باحترافية

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:33 ص
المصريون العائدون
المصريون العائدون من الصين
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هاني حسين
أبدى مروان الفقي، مدرس الأمراض المعدية بجامعة بنها، أحد المصريين العائدين من ووهان الصينية، سعادته بالعودة إلى مصر، قائلا:" فوجئت بإجراءات استقبالنا على أعلى مستوى".

وأضاف مروان الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" تم استقبالنا بشكل احترافي في مطار العلمين، ومصر ضربت مثالا أكثر من رائع في عملية الإخلاء، ونقلنا إلى الحجر الصحي".

وتابع مروان الفقي:"  تم تعقيم الطائرة وكل المتعلقات الخاصة بنا وفور النزول في مطار العلمين  لم نهتم بالأمتعة والمتعلقات الشخصية، والسلطات المصرية نقلت كل شيء إلى منطقة الحجر الصحي".

وأكمل مروان الفقي:"  مصر تعاملت معنا بشكل أكثر احترافية وآدمية، وكل من تعامل معنا في الطائرة سيكون متواجدا في الحجر الصحي".

واستطرد مروان الفقي:" إحنا رجعنا في وسط أهلنا اللي بيحبونا وبنحبهم، وكل ما نرغب فيه متواجد داخل الحجر الصحي وكأننا في فندق 5 نجوم، وأنا فخور ببلدي".
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