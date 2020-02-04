مصري من داخل الحجر الصحي: فخور ببلدي.. وإجراءات استقبالنا تمت باحترافية

أبدى مروان الفقي، مدرس الأمراض المعدية بجامعة بنها ، أحد المصريين العائدين من ووهان الصينية ، سعادته بالعودة إلى مصر، قائلا:" فوجئت بإجراءات استقبالنا على أعلى مستوى".





، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" تم استقبالنا بشكل احترافي في مطار العلمين ، ومصر ضربت مثالا أكثر من رائع في عملية الإخلاء ، ونقلنا إلى الحجر الصحي". وأضاف مروان الفقي





وتابع مروان الفقي:" تم تعقيم الطائرة وكل المتعلقات الخاصة بنا وفور النزول في مطار العلمين لم نهتم بالأمتعة والمتعلقات الشخصية، والسلطات المصرية نقلت كل شيء إلى منطقة الحجر الصحي".





وأكمل مروان الفقي:" مصر تعاملت معنا بشكل أكثر احترافية وآدمية، وكل من تعامل معنا في الطائرة سيكون متواجدا في الحجر الصحي".





واستطرد مروان الفقي:" إحنا رجعنا في وسط أهلنا اللي بيحبونا وبنحبهم، وكل ما نرغب فيه متواجد داخل الحجر الصحي وكأننا في فندق 5 نجوم، وأنا فخور ببلدي".