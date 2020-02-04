أخبار الفن: الموت يفجع سعاد عبد الله.. ظهور الفنانة المعتزلة نورا.. هجوم عنيف على أحمد الفيشاوي.. صدمة محمد الشرنوبي

هجوم عنيف على أحمد الفيشاوي بسبب ابنة زوجته
اثارت ندى الكامل حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورة لابنتها ليليان مع زوجها الفنان احمد الفيشاوى وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
حقيقة أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة للفنانة المعتزلة نورا وهى مع شقيقتها الفنانة بوسى وابنتيها مي وسارة نور الشريف، معلقين عليها أحدث ظهور لها.
فى أول فيديو لها.. مى عمر تشعل TIK TOK
نشرت الفنانة مى عمر مقطع فيديو لها عبر موقع TIK TOK وذلك في أول فيديو لها على هذا موقع.
فى حفل المكسيك.. شاهد.. انفعال هيفاء وهبى على
أعضاء فرقتها
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للفنانة هيفاء وهبى أثناء حفلها فى المكسيك وتنفعل على فرقتها الغنائية بسبب الصوت.
بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب
سارة الطباخ
قررت لجنة التحقيق المشكلة من قبل غرفة صناعة السينما استمرار منع محمد الشرنوبى ووقفه من التعامل مع آخرين حتى يمكن تنفيذ عقده مع سارة الطباخ خطيبته ومنتجته السابقة ويعد هذا القرار بمثابة صدمة جديدة للفنان الشاب.
الموت يفجع الفنانة سعاد عبد الله
أعلنت الإعلامية فجر السعيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر عن وفاة شقيق الفنانة الكويتية سعاد عبد الله.