مصرع 13 طفلا بمدرسة ابتدائية في كينيا بسبب التدافع





وفقا لما تداول في وسائل الإعلام الكينية، أن الشرطة وصلت على الفور لإنقاذ الأطفال بعد مصرع أكثر من 5 أطفال في الحال بسبب التدافع و عدم انتظام حركة السير.





أشارت التقارير الطبية للأطفال المتوفاة أن التدافع كان السبب في إنهاء حياة الأطفال إلا أن تأخر الإسعاف كان السبب الرئيسي في عدم إنقاذ الأطفال.





كما أشارت الشرطة الكينية أنها فتحت تحقيقا عاجلا للوقوف على أسباب موت الأطفال وحالة الذعر التي حدثت في المدرسة.









تسبب التدافع بين الطلاب وقت انتهاء اليوم الدراسي في كينيا إلى مصرع 13 طفلا وسقوط عدد كبير من الأطفال مصابين.