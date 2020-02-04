رغم كورونا.. مصري يحاول العودة إلى الصين من أجل زوجته الحامل.. فيديو

أبدى محمد حسن، مواطن مصري، رغبته في العودة إلى الصين- رغم تفشي فيروس كورونا-؛ من أجل زوجته الحامل، مشيرا إلى أنها "بحالة جيدة في الصين وأتواصل معها بشكل يومي".





وأضاف محمد حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" أحاول السفر إلى الصين والحجز قائم حتى الآن".





وتابع محمد حسن: " سأسافر إلى الصين من أجل زوجتي؛ لأنها حامل، و حاولت أن أجلب زوجتي إلى مصر، ولكنني فشلت ، لأن الوضع خطير ، ولا يمكن أن تتعرض لتجمعات كبيرة في المطارات ، وقد تكون عرضة للإصابة".





وأكمل محمد حسن: "كنا على تواصل مع أفراد الجالية المصرية في ووهان الصينية ، وإجراءات تعامل الدولة المصرية مع المصريين في غاية الروعة".



