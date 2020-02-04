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رغم كورونا.. مصري يحاول العودة إلى الصين من أجل زوجته الحامل.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:01 ص
محمد حسن
محمد حسن
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هاني حسين
أبدى محمد حسن، مواطن مصري، رغبته في العودة إلى الصين- رغم تفشي فيروس كورونا-؛ من أجل زوجته الحامل، مشيرا إلى أنها "بحالة جيدة في الصين وأتواصل معها بشكل يومي".

وأضاف محمد حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:"  أحاول السفر إلى الصين والحجز قائم حتى الآن".

وتابع محمد حسن: "سأسافر إلى الصين من أجل زوجتي؛ لأنها حامل، وحاولت أن أجلب زوجتي إلى مصر، ولكنني فشلت، لأن الوضع خطير، ولا يمكن أن تتعرض لتجمعات كبيرة في المطارات، وقد تكون عرضة للإصابة".

وأكمل محمد حسن: "كنا على تواصل مع أفراد الجالية المصرية في ووهان الصينية، وإجراءات تعامل الدولة المصرية مع المصريين في غاية الروعة".

ولفت محمد حسن: "كانت هناك حالة فرحة كبيرة بين المصريين في الصين، بعد قرار الدولة المصرية بعودتهم إلى أرض الوطن".
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