متحدث الصحة يطمئن أهالي العائدين من الصين "إحنا بنرعاهم كويس جدا"..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المصريين الذين عادوا من الصين تم إسكانهم في فندق مخصص لهم ومجهز على أعلى مستوى للإعاشة.





وأضاف الدكتور خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن الفندق به مبني خاص للأطقم الطبية والإدارية ويكون به جميع معامل الفيروسات التى يتم أخذ العينات بداخلها وأجهزة الأشعة.





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مستشفى النجيلة بمطروح يوجد بها جميع التخصصات ومجهزة بالكامل.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أنه يطمئن أهالى المواطنين العائدين من الصين بأنهم فى الحجر الصحي لحمايتهم ورعايتهم لمدة 14 يوما فقط ويجب أن لا يكونوا قلقين عليهم.





وأشار إلى أن، المصريين الذين عادوا من الصين خضعوا للفحص مرتين فى الأراضى الصينية قبل صعودهم للطائرة وفور وصولهم مطار العلمين بالقاهرة وهذا إجراء استرشادي ضمن الإجراءات الاسترشادية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية لجميع مطارات العالم تحصننا من انتشار الفيروس.