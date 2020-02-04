جمارك مطار القاهرة تضبط هواتف وساعات يد مهربة داخل حقائب راكب





تمكنت الإدارة الاولى. بمطار القاهرة رقم 1 برئاسة اميرة عطية من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الجمارك وقانون الإستيراد والتصدير والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص .

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب القادمين من الشارقة على خطوط العربية للطيران اشتبهت نورا السيد أحمد مأمور اللجنة المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب مصري الجنسية يجر أمامه عربة عفش الخاصة به محاولا الخروج مسرعا من صالة التفتيش .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق سداد رسوم والضرائب جمركية أجاب بالنفي وبدا عليه التردد والارتباك

وبالعرض على محمد حفظي المشرف على الصالة الخضراء قرر تمرير الحقائب على جهاز الكشف بأشعة الإكسراى بمعرفة أحمد سامي فأفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة داخل الشنط.

وبالعرض على أميرة عطية مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمود إمام تحت اشراف محمد حفظي بحضور محمد محمد حميدة نائب مدير الجمرك فتبين وجود عدد 15 هاتف محمول و 6 ساعة يد apple smart watch و 6 سماعة airpods pro

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.