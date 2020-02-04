تاريخ المواجهات | الزمالك يقهر الفرق التونسية وأرقام سلبية أمام صن داونز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.
وتسحب قرعة الدور ربع النهائي، من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة مساء، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور مجموعة من أساطير الكرة الإفريقية.
وكان الزمالك ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كوصيف للمجموعة الأولى.
ونعرض لكم تاريخ مواجهات الفرق التي من المحتمل أن تواجه الزمالك بعد حصوله على المركز الثاني:
صن داونز :
واجه الزمالك صن داونز 4 لقاءات فاز الزمالك فى مرة وحيدة وخسر 3 لقاءات .
في عام 2016 واجه الفريقين 4 لقاءات ، فاز صن داونز فى دور المجموعات ذهابا وإيابا 2-1 ، 1-0 .
وتقابل الفريقان فى نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز صن داونز فى مباراة الذهاب 3-0 وخسر فى القاهرة 1-0 .
الترجي التونسي :
واجه الزمالك الترجي التونسي 6 لقاءات ، فاز فى مباراتين ،وتعادل 3 لقاءات وخسر مباراة .
خسر الزمالك أمام الترجي التونسي فى عام 1994 بعد التعادل فى القاهرة سلبيا وهزم فى تونس 3-1 .
وفي عام 2005 تعادل الفريقين فى القاهرة 1-1 وفاز الزمالك فى مباراة العودة 2-1 .
النجم الساحلي :
لعب الفريقين مرتين فى دوري أبطال أفريقيا ، تعادل الزمالك مع النجم فى القاهرة 1-1 وخسر الأبيض فى العودة 2-1 فى دور ربع نهائي .