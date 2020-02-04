تاريخ المواجهات | الزمالك يقهر الفرق التونسية وأرقام سلبية أمام صن داونز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.





وتسحب قرعة الدور ربع النهائي، من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة مساء، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور مجموعة من أساطير الكرة الإفريقية.





وكان الزمالك ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كوصيف للمجموعة الأولى.



