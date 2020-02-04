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فن

سلمان خان يضع سونام كابور في موقف محرج.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 02:35 ص
سلمان خان وسونام
سلمان خان وسونام كابور
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أحمد إبراهيم
تعرضت الفنانة البوليودية سونام كابور إلى موقف محرج من قبل الفنان سلمان خان وذلك فى حفل فنى له. 

وقام سلمان خان يمسح عرقه فى ملابس سونام التى تجاهلت الموقف وأكملت الاحتفال أمام عدسات الكاميرات. 

وكان «سلمان خان» قد أثار جدلا واسعا، مؤخرًا، خلال تواجده في مطار الهند، إذ اصطف بجواره عدد كبير من المعجبين الذين حاولوا التقاط صور تذكارية معه. 

وقام سلمان خان، بالوقوف لإحدى المعجبات بالفعل والتقط معها صورة هي وصغيرتها، ثم انطلق بعدها إلى باب صالة الوصول، الذي تواجد عنده معجب يمسك بهاتفه لأعلى، ويحاول التقاط صورة «سيلفي» مع نجم بوليوود، الذي فقد أعصابه واعتدى على المعجب، وقام بخطف هاتفه منه. 

من جهة أخرى، تسيطر حالة من النشاط على، سلمان خان، بعد النجاح الساحق لفيلمه (بهارات)، حيث اتضح لجمهوره أن سبب المنشورات الكثيرة للتمارين الرياضية على حساباته الرسمية خلال الفترة الماضية سببها أعلنت عنه الصحافة الهندية اليوم، وهو استعداد النجم لإنشاء صالات ومراكز رياضية ولياقة بدنية تحمل اسم علامته التجارية Being Human، وذلك في جميع أنحاء الهند. 

ومن الواضح أن النجم اتخذ هذه الخطوة بعد النجاح العالمي لماركته being human، والتي بدأت جمعية خيرية للفقراء والمرضى من جميع الأعمار.

وبدأ في إضافة أنشطة تجارية لها على مر السنوات، فهناك خط للملابس وخط للمجوهرات وخط للدراجات، وأخيرا سينضم للمؤسسة خط للياقة البدنية.

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