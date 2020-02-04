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توك شو

أسما شريف منير تكشف سر اختيار اسم كتابها الجديد.. فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:42 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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محمد حليم قنديل
قالت أسما شريف منير كاتبة ومذيعة، إنها اختارت عنوان كتابها "طلقني" نظرا لأنه يجب أن يكون عنوان الكتاب جاذبا، معلقة "عشان الناس تشتري الكتاب لازم يبقى العنوان صادم كدة". 

وأضافت أسما شريف منير خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن كتاب طلقني كان أول كتاب لها وجاءت فكرة كتابته عن حدوث تجربة شخصية لها فأرادت أن تكتبها للناس.

وتابعت أسما شريف منير، أن لديها تجربة شخصية رغم صغر سنها، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا كبار السن لم يكن لديهم تجارب شخصية وأن ذلك لم يكن مرتبطا  بالسن.

وأوضحت أسما شريف منير، أنها عندما تحدثت فى السوشيال ميديا كانت تتحدث بصراحة كاملة مع أن هناك أشخاصا كانوا يشعرون بالخجل عند الحديث فى حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن، هناك الكثير من السيدات عندما تكلمت على السوشيال ميديا أرسلن إليها وسألنها كيف ستتجاوز تلك المحنة وأسئلة كثيرة فى ذلك النطاق.
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