سفير مصر ببكين: المصريان الممنوعان من السفر غير مصابين بـ كورونا.. فيديو

قال السفير محمد البدري سفير مصر في الصين، إننا قمنا باتخاذ إجراءات في صمت؛ من أجل تسهيل إجراءات عودة المصريين من ووهان إلى أرض الوطن.





وأضاف محمد البدري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" هناك شائعات كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعي كانت تتحدث عن إجلاء البعثة الدبلوماسية المصرية من الصين، وهذا أمر غير حقيقي على الإطلاق".





وتابع محمد البدري:" تلك الشائعات كانت تدمر نفسية أفراد الجالية المصرية في ووهان الصينية ، والدولة نجحت في نقل المصريين من ووهان الصينية، ولم تسجل إصابة واحدة بين أبناء الجالية".





وأكمل محمد البدري:" نتلقى مكالمات من المصريين في الصين بأكملها للاطمئنان على حالتهم الصحية، ونقدم التيسيرات والتسهيلات لهم"، مضيفا: "الحالتان المصريتين المشتبه بهما؛ تم منعهما من السفر، وليس احتجازا؛ وذلك بسبب الاشتباه في ارتفاع درجات الحرارة، وهما بصحة جيدة وغير مصابين بفيروس كورونا".