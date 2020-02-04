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مرأة

لصحة القلب وطرد السموم .. تعرفى على أفضل وضعية نوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:38 ص
النوم
النوم
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لمياء الياسين

لماذا النوم على جانبك الأيسر مفيد لك على الرغم أن الكثيرون منا لا يفضلونه وفقا لموقع برايت سايد يمنحك النوم على الجانب الأيسر العديد من الفوائد فهو يحسن وظيفة الجهاز اللمفاوى ويخلصك سريعا من سموم الجسم

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1- يحسن وظيفة الجهاز اللمفاوي

 يلعب الجهاز اللمفاوي دورًا حيويًا في الجسم عن طريق التخلص من السموم النوم على جانبك الأيسر يمكن أن يساعد الجسم على معالجة السموم  بطريقة أكثر فعالية. نظرًا لأن الجهاز اللمفاوي يوفر أيضًا نقل الدهون والبروتينات والمواد الهامة الأخرى إلى أنسجتك ، فإن الاستلقاء على جانبك الأيسر يسمح لخلاياك بالحصول على هذه العناصر الغذائية بشكل أسرع.

2-  تسمح للطحال الخاص بك للقيام بعملها أفضل بكثير


الطحال هو أكبر عضو في الجهاز اللمفاوي ويقع أيضًا على الجانب الأيسر من الجسم. عندما تنام على جانبك الأيسر ، تعمل الطحال بكفاءة أكبر. السبب الرئيسي لهذا هو الجاذبية. يعزز تدفق الدم إلى الطحال ، مما يسمح له بتصفية الشوائب بسرعة أكبر.

3-يعزز التخلص السليم من السموم

عندما تنام على جانبك الأيسر ، فإن قوى الجاذبية تجعل من السهل على السموم الانتقال من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة. هذا يسمح للقولون بالتخلص من النفايات من جسمك بسرعة أكبر.

4-قد يقلل من حرقة الليل

تتقع بطنك أسفل العضلة العاصرة للقلب التي تربط المريء بطنك. يمنع وضع النوم في الجانب الأيسر محتويات المعدة من العودة إلى المريء.

5- جيد لقلبك
يتلقى الجانب الأيسر من القلب الدم من الرئتين ويضخها إلى الجسم. لذلك ، قد يساعد وضع النوم على الجانب الأيسر قلبك على أداء وظيفته بسهولة أكبر وكفاءة. عندما تنام على جانبك الأيسر ، فإن الجاذبية تسهل وظيفة الجهاز الدوري ، وخاصة الشريان الأورطي و الوريد الأجوف السفلي ، وهو وريد كبير ينقل الدم المنزوع بالأكسجين من الجزء السفلي من الجسم إلى القلب

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