"مستقبل وطن" الإسكندرية ينظم زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس الإثنين، في دورته 51 المنعقدة في الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير 2020 بعنوان "مصر أفريقيا ثقافة التنوع" ، وذلك في إطار سياسة الحزب التي تهدف إلى نشر الثقافة، وتشجيع الشباب على القراءة والاطلاع والمعرفة.





وشارك شباب الحزب من جميع الأعمار، والذين يمثلون مختلف الوحدات الحزبية والأمانات النوعية بالمحافظة، في هذه الفعالية، وأعربوا عن سعادتهم للمشاركة في المعرض، وتوجهوا بالشكر للقائمين على هذه الفعالية لتلبية مطالبهم في حضور هذا الحدث الثقافي المتميز، وطالبوا بتكرار مثل هذه الفعاليات الثقافية التنويرية.





وقال أمين الحزب بالإسكندرية إن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على الدور المجتمعي والدور الثقافي والتنويري الذي يلعبه الحزب لإثراء الحركة الثقافية ورفع مستوى المعرفة، وخاصة بين الشباب، وتقديم كافة سبل الدعم الضرورية له، مشيرًا إلى أن الحزب حريص على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي لها دور في تكوين فكر الشباب وثقل مهاراتهم المعرفية.





من جانبها، قالت منال إسماعيل، أمين العلاقات العامة، والمشرف على هذه الفعالية، إن الحزب ينظم هذه الزيارة للعام الثاني على التوالي، إيمانًا منه بأهمية الثقافة والقراءة والاطلاع، لأن نشر الوعي والثقافة هدف رئيسي من أهداف الحزب، من أجل مساعدة الشباب على اكتساب الخبرات والمعرفة اللازمة لخدمة الوطن.





ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، ويقام في نهاية شهر يناير من كل عام بمركز مصر للمعرض الدولية بالقاهرة الجديدة وذلك منذ دورة العام الماضي.