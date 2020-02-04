خالد جلال: رشحت لتدريب الهلال السوداني.. والوكلاء يتحكمون في التعيينات





وقال جلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" أنه تلقى عروضا كثيرة بعد رحيله من الزمالك ولكنه رفضها، بالإضافة إلى أنه كان يقترب من تدريب طلائع الجيش وسموحة خلال الفترة الماضية ولكن المفاوضات لم تكتمل دون سبب واضح.





وأضاف أن وكلاء اللاعبين يتحكمون في تعيين المدربين للأندية بحكم علاقتهم برؤساء الأندية، وبالتالي دائرة المدربين تكون مقتصرة على عدد معين.





وتابع أن هذا لم يغير من طريقته في مفاوضته مع رؤساء الأندية لتدريب أي فريق خلال الفترة المقبلة.



