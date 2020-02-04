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رياضة

خالد جلال: رشحت لتدريب الهلال السوداني.. والوكلاء يتحكمون في التعيينات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:25 ص
خالد جلال
خالد جلال
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حسام الحارتي
أكد خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن عودته للتدريب في الدوري المصري تأخرت كثيرا بعد تجربته مع الفريق الأبيض.

وقال جلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" أنه تلقى عروضا كثيرة بعد رحيله من الزمالك ولكنه رفضها، بالإضافة إلى أنه كان يقترب من تدريب طلائع الجيش وسموحة خلال الفترة الماضية ولكن المفاوضات لم تكتمل دون سبب واضح.

وأضاف أن وكلاء اللاعبين يتحكمون في تعيين المدربين للأندية بحكم علاقتهم برؤساء الأندية، وبالتالي دائرة المدربين تكون مقتصرة على عدد معين.

وتابع أن هذا لم يغير من طريقته في مفاوضته مع رؤساء الأندية لتدريب أي فريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه تم ترشيحه لتدريب الهلال السوداني، ولكنها توقفت بعد التفاوض مع حمادة صدقي، وظهوره في الصورة بقوة.
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