بعد تجربتها وطلاقها.. أسما شريف منير توجه نصيحة للمقبلات على الزواج.. فيديو

قالت أسما شريف منير كاتبة ومذيعة، إنها تزوجت من صديقها فى سن صغير جدا بعد معرفة دامت لـ 18 عام.





وأضافت أسما شريف منير خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، انها شالت المسئولية فى سن صغير جدا، مضيفة أن قرار زواجها كان خاطئ.





وتابعت أسما شريف منير ، أن حدث مشاكل زوجية مع زوجها ولم تريد أن تسرد تلك المشاكل ولكن كانت النتيجة فى النهاية الطلاق.





وأوضحت أسما شريف منير، أن العام الأخير فى زواجها كان ملئ بالمشاكل ولم تستطيع أن تستمر معه، مشيرة إلى أن زواجهما دام لخمس سنوات.





وأشارت إلى أنها، تزوجت وهي لديها 22 عام، ونصحت الجميع بعدم تكرار ذلك الفعلة معلقة أن "الجواز مش بالسهولة اللى الكل فاكرها".