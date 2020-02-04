تاريخ المواجهات الإفريقية| الأهلي كعبه عال على الفرق التونسية.. هزم صن داونز 3 مرات.. وخسر منه بخماسية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.
وتسحب قرعة الدور ربع النهائي، من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، غدا الأربعاء، في تمام السابعة مساء، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور مجموعة من أساطير الكرة الإفريقية.
وكان الأهلي ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كوصيف للمجموعة الثانية.
واجه الأهلي صن داونز في 6 لقاءات، فاز بـ3 منها، وتعادل مرتين، وخسر فى لقاء وحيد.
في عام 2001 تعادل الفريقان 1-1 فى جنوب أفريقيا، وفاز الأهلي بثلاثية فى مباراة العودة بالقاهرة .
وفي العام الماضي خسر الأهلي 5-0 أمام صن داونز فى مباراة الذهاب، وفاز فى العودة 1-0 .
مازيمبي:
تواجه الفريقان 4 مرات، فاز الأهلي فى 2، وتعادل مرة، وخسر مباراة وحيدة .
فى عام 2002 فاز الأهلي فى القاهرة 1-0، وتعادل الفريقان فى مباراة العودة .
وفي عام 2012 فاز الاهلي 2-1 فى القاهرة، وخسر 2-0 فى العودة بدور المجموعات.
الترجي التونسي :
تواجه الفريقان في 18 مباراة ، فاز الأهلي فى 6 وخسر 4 وتعادل فى 8 مباريات .
في عام 1990 تعادل الفريقان ذهابا وإيابا، وفاز الترجي التونسي بركلات الجزاء .
آخر لقاء جمع بين الفريقين كان فى عام 2018، حيث فاز الاهلي 3-1 فى القاهرة ، وخسر لقاء العودة 3-0 فى رادس.