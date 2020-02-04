تاريخ المواجهات الإفريقية| الأهلي كعبه عال على الفرق التونسية.. هزم صن داونز 3 مرات.. وخسر منه بخماسية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور الثمانية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.





وتسحب قرعة الدور ربع النهائي، من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، غدا الأربعاء، في تمام السابعة مساء، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، بحضور مجموعة من أساطير الكرة الإفريقية.





وكان الأهلي ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كوصيف للمجموعة الثانية.





ونعرض لكم تاريخ مواجهات الفرق التي من المحتمل أن تواجه الأهلي بعد حصوله على المركز الثاني:



صن داونز:



