نصر إبراهيم يعدد مزايا مصطفى محمد مع الزمالك.. فيديو

عدَّد نصر إبراهيم، هداف الزمالك السابق، مزايا مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قيادته لهجوم الفريق الأبيض في الموسم الجاري.





وقال نصر، خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم شحاتة على شاشة قناة الزمالك: "من النادر أن نجد مهاجما يجيد ضربات الرأس بهذه القدرة التي يتمتع بها مصطفى محمد".





وواصل:" مصطفى يمتلك عدة مميزات سواء على المستوى الفني أو البدني، كما يتمتع بتنوع أهدافه وإمكانياته في إحراز الأهداف بالرأس وكلتا القدمين".





وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن الزمالك يمتلك عناصر مميزة في الفترة الحالية أمثال أوناجم وبن شرقي وشيكابالا وعبدالله جمعة وغيرهم من النجوم.ِ