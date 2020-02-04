صور.. محمد صبحي يحضر حفل توقيع كتاب مشوار الفن الحياة لـ نسرين عبدالعزيز

أعرب الفنان القدير محمد صحبي عن سعادته وامتنانه الشديد لـ د.نسرين عبدالعزيز لقيامها بتأليف كتاب عن مشواره الفني، مؤكدا ذلك على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" حيث كتب: "شكرا د.نسرين عبدالعزيز بشكرك جدا على مجهودك وصياغتك الرائعة في سرد الأحداث".





وتناولت "عبدالعزيز" في كتابها، مسيرته الفنية وذكريات طفولته وعلاقة صبحي بخشبة المسرح ، وتفانيه وعشقه للفن وتجربة إحياء تراث الفنان نجيب الريحاني وكواليس أعماله الفنية وشهادات فنية مصرية وعربية عن فارس المسرح العربي محمد صبحي .





كما أكدت "نسرين" أن صبحي هو الفنان الذي ترك من خلال مسلسله يوميات ونيس بصمة واضحة شكلت هذا الجيل تربويا وأثرت فيه بشكل كبير ، إضافة إلى أعمال أخرى كثيرة مسرحية وسينمائية وتليفزيونية قدمت العظة والبسمة ، وحتي الواقع السياسي لم يغب عن باله فقد قدم الكثير من الأعمال السياسية على رأسها مسلسل فارس بلا جواد ومسرحية ماما أمريكا.





جدير بالذكر أنه قد تم إعداد الكتاب خلال ٣ سنوات تخللها عدة مقابلات مع الفنان محمد صبحي ومتابعة دقيقة لأعماله الفنية القديمة والحديثة، حيث حضرت المؤلفة العديد من العروض المسرحية وقامت بإجراء دراسة علمية عن آراء الجماهير في العروض المقدمة، من حيث القصة والأداء والقيم التي دائما ما يركز عليها صبحي في أعماله وقد كانت الآراء إيجابية جدا، لدرجة أن الجمهور وصف "صبحي" بمعلم الأجيال وان لدية مدرسة فنية خاصة و فريدة ، كما سيتم طرح الكتاب بمعرض الكتاب ٢٠٢٠ بدار العلوم للنشر والتوزيع .



