إذاعية: طبيبي أخبرني بعدم وجود علاج لـ الأنفلونزا.. فيديو

قالت الإذاعية أميمة مهران محاربة السرطان، إنه في بداية معرفتها بالإصابة بالسرطان كان لديها سلاح الاستسلام والتقبل ثم تحول إلى سلاح المقاومة بسبب تواجد الأمل.





وأضافت أميمة مهران في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"،:" طبيبي المعالج قال لي فيروس الأنفلونزا ليس له علاج ولكن السرطان له علاج".





وتابعت أميمة مهران:" منذ ذلك الأمر أصبحت متقبلة للوضع وأحارب السرطان، وأخضع إلى بروتوكول علاجي مدته 10 سنوات ومر منهم 3 سنوات ومستمرة في العلاج لحين تماثل الشفاء الكامل".





وأكملت أميمة مهران:" نمر بمراحل طبيعية في الحياة ويجب أن نتعايش ونتقبل الأمر ونلجأ إلى الأطباء من أجل الحصول على العلاج، وتستمر الحياة كما هي ونستمر في حياتنا كما هي دون تغيير".



