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أخبار العالم

باستثناء بكين.. طيران الاتحاد الإماراتي يلغى جميع الرحلات إلى الصين

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت خطوط الاتحاد الجوية الإماراتية تعليق جميع الرحلات إلى الصين باستثناء بكين، بداية من الأربعاء المقبل، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد

وطالبت الشركة المسافرين الراغبين في تعديل حجوزاتهم الاتصال على مركز الاتصال التابع للشركة. 

وقالت شركة الاتحاد إنه تقرر إلغاء 17 رحلة أسبوعية لثلاث وجهات في الصين، هم تشنجدو وشنجهاي وهونج كونج، والابقاء على 7 رحلات اسبوعية إلى العاصمة بكين. 

وأعلن التليفزيون الصيني ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 425. 

وكشفت الصين أن علمائها نجحوا في زراعة سلالات فيروس "كورونا" الجديد 2019-nCoV، تمهيدا للوصول إلى ابتكار لقاح ضده.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال السفير الصيني لدى موسكو، تشانج هان هوي إنه تم عزل وزراعة أكثر من 8 سلالات للفيروس في ظروف المختبر بالصين، بعضها في حالة ممتازة، مما يمهد للبدء بإنتاج لقاح ضد العدوى أو أي علاج موجه ضد الفيروس.  

وأضاف أن الصين قد "أطلعت منظمة الصحة العالمية وروسيا ودولا ومناطق أخرى في الوقت المناسب، على الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية انتشار الفيروس، وقدمت لروسيا بيانات الشريط الوراثي للفيروس"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يكفي لإجراء بحوث علمية". 
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